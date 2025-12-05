На АУСН не обязательно переходить с начала года

Если перешли на АвтоУСН после начала календарного года, нельзя сменить режим налогообложения в течение 12 календарных месяцев.

ИП на ПСН планирует с января 2026 года перейти на УСН, а со второго квартала 2026 – на АУСН.

Это возможно, отметили налоговики в чате ФНС.

Организации и ИП на УСН вправе перейти на АУСН со следующего календарного месяца, уведомив об этом налоговую через личный кабинет или уполномоченный банк.

Но нужно учитывать, что налогоплательщики, перешедшие на АвтоУСН после начала календарного года, не могут перейти на другой режим налогообложения в течение 12 календарных месяцев с даты начала применения спецрежима.

