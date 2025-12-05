💸 ЦБ частично снимет ограничения на перевод средств за рубеж с 8 декабря 2025 года

Россияне и жители дружественных стран смогут переводить средства из РФ за границу. Ограничения останутся для резидентов недружественных государств.

С 8 декабря 2025 года Центробанк снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и нерезидентов РФ из дружественных стран.

В период с 8 декабря 2025 по 7 июня 2026 года сохранятся только следующие ограничения:

работающие в России нерезиденты из недружественных стран — могут переводить за рубеж средства в размере зарплаты;

нерезиденты из недружественных стран, которые не работают в РФ, — не могут переводить деньги за границу, а также это запрещено для юрлиц из таких государств.

«Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц», — сказано на сайте ЦБ.

Запреты не действуют на операции по переводу иностранным инвесторам, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.

Банки недружественных государств могут делать переводы в рублях, но с применением коррсчетов, открытых в российских банках. Также счета плательщика и получателя должны быть открыты в зарубежных банках.