ФНС подсказала, как отозвать сертификат электронной подписи

Чтобы отозвать сертификаты электронной подписи, нужно подать заявление в налоговую.

В чате ФНС спросили – как отозвать сертификаты электронной подписи.

Для прекращения действия квалифицированного сертификата, выданного УЦ ФНС, рекомендуется подать в налоговую соответствующее заявление, ответили налоговики.

Ранее мы писали, что если срок действия сертификата подписи истек, удаленно получить новый нельзя.

