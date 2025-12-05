🛒 Стало известно, кто установил рекорд России и БРИКС по гонкам на тележках

В гонках на тележках участвовали 300 человек и 100 продуктовых тележек. Заезд в честь Дня предпринимателя и представителей рынка e-commerce вошел в «Книгу рекордов России» и попал в Brics record.

4 декабря 2025 года прошли праздничные заезды на тележках ко Дню предпринимателя. В этот день Т-Бизнес по традиции проводит гонки на тележках, чтобы объединить участников рынка цифровой торговли, селлеров и онлайн-предпринимателей.

Рекордный заезд на тележках 4 декабря 2025 года.

Участие принимали команды М.Видео, Золотого Яблока, Спортмастера, Flowwow, Cloud и другие компании.

«Формат гонок на тележках стал способом объединить профессиональное сообщество и выразить признательность онлайн-предпринимателям и дать им небольшую передышку в период повышенной нагрузки ноябрьских распродаж и предновогоднего сезона», — сказал руководитель Т-Бизнеса по работе с селлерами Андрей Казаков.

Рекордный заезд прошел на территории «Садовода», в нем приняли участие 300 человек и 100 продуктовых тележек. Соревнование шло по три человека: один в тележке, а двое управляли ею. Длина трассы — 300 метров, длительность заезда — 5 минут 55 секунд.

Рекорд самых массовых гонок на тележках вошел в «Книгу рекордов России», также он был зарегистрирован Brics record — международным регистратором рекордов и выдающихся достижений стран БРИКС и БРИКС+.

С 2023 года в День предпринимателя также отмечают профессиональный праздник представителей рынка e-commerce.