🎰 Для регистрации объектов игорного бизнеса в 2026 году будут новые формы документов
Налоговики подготовили новые формы документов, используемых при регистрации объектов налогообложения налогом на игорный бизнес. Проект приказа ведомства опубликован на портале НПА 4 декабря 2025 года.
Согласно закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ, в НК введены изменения в систему налогообложения букмекерских контр и тотализаторов с 2026 года.
По новым нормам, в частности, объекты игрового бизнеса будут платить налог по ставке 7% от принятых ставок за вычетом расходов, а не в виде фиксированной суммы, как сейчас.
В приказе ФНС содержатся формы:
заявления о регистрации объектов обложения налогом на игорный бизнес;
заявления о регистрации уменьшения количества объектов обложения налогом на игорный бизнес;
свидетельства о регистрации объектов обложения налогом на игорный бизнес.
Также предлагается утвердить форматы и порядок заполнения этих документов.
Приказ вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес.
Действующий приказ от 10.08.2021 № ЕД-7-3/740@ об утверждении документов, используемых при регистрации объектов обложения налогом на игорный бизнес, будет признан утратившим силу.
