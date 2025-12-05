🎰 Для регистрации объектов игорного бизнеса в 2026 году будут новые формы документов

ФНС разработала новые формы для регистрации объектов обложения налогом на игорный бизнес.

Налоговики подготовили новые формы документов, используемых при регистрации объектов налогообложения налогом на игорный бизнес. Проект приказа ведомства опубликован на портале НПА 4 декабря 2025 года.

Согласно закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ, в НК введены изменения в систему налогообложения букмекерских контр и тотализаторов с 2026 года.

По новым нормам, в частности, объекты игрового бизнеса будут платить налог по ставке 7% от принятых ставок за вычетом расходов, а не в виде фиксированной суммы, как сейчас.

В приказе ФНС содержатся формы:

заявления о регистрации объектов обложения налогом на игорный бизнес;

заявления о регистрации уменьшения количества объектов обложения налогом на игорный бизнес;

свидетельства о регистрации объектов обложения налогом на игорный бизнес.

Также предлагается утвердить форматы и порядок заполнения этих документов.

Приказ вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес.

Действующий приказ от 10.08.2021 № ЕД-7-3/740@ об утверждении документов, используемых при регистрации объектов обложения налогом на игорный бизнес, будет признан утратившим силу.

Подробно разберем все изменения налоговой реформы-2026 и научим работать по новым правилам на курсе повышения квалификации «Налоговая реформа ー 2026: НДС, спецрежимы и новые тарифы». Вы узнаете, как по-новому работать с НДС, налогом на прибыль, УСН, НДФЛ, взносами, акцизами, принимать стратегические решения и эффективно взаимодействовать с налоговыми органами.

Цена курса со скидкой 67 %: 9 900 ₽ вместо 29 990 ₽. Осталось 4 места по этой цене.

Старт 15 декабря.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 24 ак. часа.