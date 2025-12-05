⚡️ Итоги дня: мошенники рассылают письма с ложной информацией о годовых премиях, стоимость бутерброда с икрой выросла на 13%, в США уволили 1,2 млн сотрудников

Аудитория российских видеосервисов за год выросла более чем на 36,2 млн человек — до 166,7 млн: «VK Видео» прибавил 4,2 млн — до 76 млн, RuTube — 22 млн, до 80,3 млн.

Аренда домов на новогодние праздники в российских регионах подорожала в среднем на 8%. Спрос на посуточную аренду загородных домов вырос примерно на 5% по сравнению с 2024 годом.

Минимальная стоимость базового набора продуктов для салата «Оливье» на четырех человек в крупных торговых сетях выросла на 2,1% за год — до 363 руб. (90,7 руб. на одну порцию).

Стоимость бутерброда с натуральной красной икрой в России за год выросла на 13% — с 969 до 1 090 рублей.

Оборот рынка готовой еды вырос на 32% и продолжает расти, несмотря на общее замедление темпов роста продуктовой розницы. Развитие сегмента может сдерживать нехватка производственных мощностей в удаленных регионах страны.

В России растут продажи кормов для домашних животных. За девять месяцев 2025 года показатель увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 16,2% в деньгах и на 8,5% в натуральном выражении.

Ozon Банк начал оформлять дебетовые карты иностранцам из более чем 90 стран. Такая возможность появилась у граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сербии, Турции, Узбекистана и др.

Власти острова Бали в Индонезии планируют запретить краткосрочное бронирование жилья через сервис Airbnb и подобные платформы. Сейчас на Бали работают около 2 тыс. нелегальных отелей и вилл.

На территории бывшего СИЗО «Кресты» появятся мультимедийный музей, два гостиничных комплекса, гастрономическая улица и пешеходный променад с арт-объектами.

Роскачество обнаружило токсичное вещество в игрушках Лабубу. Диоктилфталат вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, может нарушать работу гормональной системы и способствовать набору лишнего веса.

Мошенники рассылают по российским компаниям письма с ложной информацией о годовых премиях и бонусах. К таким письмам прикреплен вредоносный файл с названием «Список сотрудников, рекомендованных к премированию» или «Список сотрудников к посещению мероприятия в декабре 2026 года».

Билеты на поезд Деда Мороза раскупают за 15 минут после открытия продаж. «Поезд Деда Мороза» — это совместный проект правительства Вологодской области и РЖД, в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой.

Более половины российских женщин хотят получить на Новый год подарок в виде путешествия, а 43% — ювелирные украшения.

Путин призвал чиновников научиться работать с Telegram. «Мессенджер используется для влияния на молодежь, поэтому власти тоже должны уметь работать с этим инструментом».

Ростелеком предупредил о появлении фейковых сайтов прямой линии Путина. Единственным официальным ресурсом является сайт москва-путину.рф.

Банк России 5 декабря 2025 года выпустил в обращение памятные монеты «Фиксики» серии «Российская (советская) мультипликация».