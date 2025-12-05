Не все субсидии учитывают для налога на прибыль

Учитывать ли субсидию в доходах – зависит от того, на возмещение каких расходов ее получили.

В письме от 13.11.2025 № 03-03-06/3/109639 Минфин разъяснил, какие субсидии не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Субсидии учитывают в составе внереализационных доходов по мере несения и признания этих расходов или единовременно, если к моменту их получения данные расходы произведены и признаны в налоговом учете (п. 4.1 ст. 271 НК).

Если же субсидии получены на возмещение расходов, не учитываемых для целей налога на прибыль, то их не учитывают в составе доходов, подлежащих налогообложению, добавило ведомство. Это предусмотрено подп. 14 п. 1 ст. 251 НК.

Какие расходы не учитывать для налогообложения — указано в ст. 270 НК.

То есть, субсидии, полученные на возмещение расходов, не названных в ст. 270 НК, кроме п. 5 ст. 270 НК, учитывают в базе для налога на прибыль в порядке п. 4.1 ст. 271 НК в составе внереализационных доходов.

