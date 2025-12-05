На АвтоУСН есть срок передачи сведений о доходах и расходах. Он истекает сегодня, 5 декабря 2025

Остался последний день, чтобы плательщикам АУСН передать сведения по расчетам, по которым не применяли ККТ и которые не передал в налоговую банк.