ЦОК ОК МП 04.12 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН →
АУСН

На АвтоУСН есть срок передачи сведений о доходах и расходах. Он истекает сегодня, 5 декабря 2025

Остался последний день, чтобы плательщикам АУСН передать сведения по расчетам, по которым не применяли ККТ и которые не передал в налоговую банк.

Региональное УФНС напомнило об обязанности плательщиков АУСН передавать в налоговую информации о доходах и расходах через личный кабинет налогоплательщика.

Это касается данных по расчетам:

  • при которых не применялась ККТ;

  • сведения о которых не передал в налоговую банк либо оператор электронной площадки, пояснили инспекторы.

Сведения за ноябрь нужно отправить не позднее 5 декабря.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет