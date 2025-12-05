На АвтоУСН есть срок передачи сведений о доходах и расходах. Он истекает сегодня, 5 декабря 2025
Остался последний день, чтобы плательщикам АУСН передать сведения по расчетам, по которым не применяли ККТ и которые не передал в налоговую банк.
Региональное УФНС напомнило об обязанности плательщиков АУСН передавать в налоговую информации о доходах и расходах через личный кабинет налогоплательщика.
Это касается данных по расчетам:
при которых не применялась ККТ;
сведения о которых не передал в налоговую банк либо оператор электронной площадки, пояснили инспекторы.
Сведения за ноябрь нужно отправить не позднее 5 декабря.
Начать дискуссию