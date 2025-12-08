Член Общественной палаты напомнил, как оплачивается работа в новогодние праздники

За работу в праздники и выходные платят в двойном размере.

Работа во врем новогодних каникул с 31 декабря по 11 января 2026 должна оплачиваться в двойном размере. Об этом напомнил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Работник, получающий фиксированный оклад, имеет право на двойную оплату в новогодние праздники. Если работнику назначена зарплата в виде почасовой тарифной ставки, то работа в выходные или праздничные дни должна оплачиваться не менее чем по двойной часовой ставке», — пояснил он.

Работать во время праздников могут сотрудники непрерывно действующих организаций, сферы обслуживания населения, те, кто выполняет неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, работники творческих специальностей, но только по правилам в договоре.

Работник может отказаться, и принудить его выйти в праздник работодатель не вправе.

«Нельзя привлекать к работе в выходные, даже при наличии согласия, беременных женщин и несовершеннолетних, кроме работников творческих профессий», — добавил Машаров.

Для некоторых категорий нужно обязательное письменное согласие при отсутствии медицинских противопоказаний: от женщин с детьми до трех лет, инвалидов, сотрудников, имеющих детей-инвалидов или ухаживающих за больными членами семьи, одиноких родителей детей до 14 лет, одного из родителей ребенка до 14 лет, если второй родитель мобилизован, служит по контракту, работает вахтовым методом, а также работников с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему не исполнилось 14 лет.

Если нарушить эти нормы, работодателя могут оштрафовать по ч. 1 ст. 5.27 КоАП:

организацию — от 30 до 50 тысяч рублей;

ИП или должностное лицо организации — от 1 до 5 тысяч.

За повторное нарушение оштрафуют по ч. 2 ст. 5.27 КоАП:

организацию — от 50 до 70 тыс. рублей;

ИП или должностное лицо — от 10 до 20 тыс.

А должностное лицо организации при этом могут дисквалифицировать на 1-3 года.

По желанию работника двойная оплата в новогодние праздники может быть заменена отгулом, добавил представитель ОП.