❔ Нужно ли платить с 2026 года взносы с МРОТ за ликвидатора компании

Ликвидатор – это не единоличный исполнительный орган организации, поэтому платить страховые взносы за него не нужно.

ООО в процессе ликвидации, и назначен ликвидатор. Нужно ли за ликвидатора начислять взносы в 2026 году, спросили в чате ФНС.

Ликвидатор не является единоличным исполнительным органом коммерческой организации, соответственно на него не распространяются положения закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе с изменениями в НК), ответили налоговики.