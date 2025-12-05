❓ ФНС: как с 2026 года платить взносы с МРОТ за директора, если есть районный коэффициент
Для страховых взносов за руководителя не применяют районные коэффициенты.
Налоговую службу спросили – нужно ли к страховым взносам за руководителя без зарплаты применять районный коэффициент, если компания работает на территории, где применяются РК.
По новому закону минимальный размер базы для исчисления страховых взносов в отношении физлица – единоличного исполнительного органа коммерческой организации должен быть не менее МРОТ, ответили налоговики
При этом районные коэффициенты не применяются.
Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года — в нашем обзоре.
