👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор

Налоговики отвечали, как быть в ситуациях, когда руководитель компании не оформлен, в отпуске без зарплаты или ушел на СВО. Пока выходит, что страховые взносы придется платить в любом случае.

В Телеграм-чате ФНС и в нашем сервисе «Клерк.Консультации» активно задают вопросы по поводу новой нормы об уплате страховых взносов за директора – единственного учредителя с МРОТ с 2026 года.

Налоговики отвечают так: взносы будут, и исключений нет ни для кого.

Взносы придется платить, даже если директор:

Не будут исключением и ситуации, когда директор работает неполный день или по совместительству, болеет или в отпуске по уходу за ребенком.

Также придется платить взносы за единственного учредителя, если компания не ведет деятельность.

А вот на некоммерческие организации новая норма не распространяется.