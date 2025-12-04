👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор
В Телеграм-чате ФНС и в нашем сервисе «Клерк.Консультации» активно задают вопросы по поводу новой нормы об уплате страховых взносов за директора – единственного учредителя с МРОТ с 2026 года.
Налоговики отвечают так: взносы будут, и исключений нет ни для кого.
Взносы придется платить, даже если директор:
ушел в отпуск за свой счет;
не получает зарплату, а только дивиденды;
он единственный учредитель и трудового договора нет;
находится на СВО.
Не будут исключением и ситуации, когда директор работает неполный день или по совместительству, болеет или в отпуске по уходу за ребенком.
Также придется платить взносы за единственного учредителя, если компания не ведет деятельность.
А вот на некоммерческие организации новая норма не распространяется.
