Мобильные операторы все чаще предлагают услуги по кибербезопасности и цифровые рекламные решения

Российские компании стали активно внедрять технологии безопасности, поэтому операторы связи стремятся соответствовать запросам рынка. Больше всего в цифровых решениях заинтересованы представители финансового сектора и торговли.

Мобильные операторы не только предоставляют услуги связи, но и IT, рекламные продукты для бизнеса. Для этого им нужно понимать специфику российского бизнеса и делиться инсайдерской информацией. В таком случае поставщики услуг для предпринимателей, в том числе среди операторов связи, будут востребованными.

Об этом сказано в совместном исследовании МегаФона и Ассоциации менеджеров «От поставщика до партнера: как российский телеком расширяет спектр услуг?». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

45% компаний, которые участвовали в исследовании, указали, что сейчас активно внедряют технологии кибербезопасности. Эти инструменты наиболее востребованы, поскольку руководители не в полной мере уверены в ИИ-технологиях, а квалифицированных кадров, которые умеют работать с нейросетями, не хватает.

Слайд из совместного исследования МегаФона и Ассоциации менеджеров

На втором месте (43%) по уровню популярности — инструменты для анализа больших данных. Этот процесс не всегда задействует искусственный интеллект, поэтому бизнесу нужна поддержка партнеров. Третье место у облачных продуктов и решений (41%).

«Бизнес заинтересован в цифровом стратегическом партнерстве Компании в поиске не просто поставщика услуг, а долгосрочного стратегического партнера и инсайдера», — сказано в исследовании.

Финансовый сектор наиболее заинтересован в цифровых технологиях относительно других отраслей, тогда как торговля лидирует среди цифровых рекламных и маркетинговых решений.

У операторов связи самые востребованные цифровые продукты (как для b2c-, так и для b2b-клиентов) — рекламные, облачные, аналитические решения, а также технологии из сферы кибербезопасности.