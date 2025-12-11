❗ На АУСН планировать расходы лучше заранее
В ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Инесса Мальцева — финансист 25 лет, основатель и руководитель бухгалтерской компании ANDROMEDA 17 лет, председатель Совета директоров GlobalFinance 2, топ-тренер международной бизнес-школы, автор новейшей методики ведения бизнеса на аутсорсинге бухгалтерии, основатель онлайн-школы «Я Аутсорсер» — рассказала важные нюансы планирования расходов на АУСН.
Так, при объекте «доходы минус расходы» (ставка налога 20%) важно:
планировать расходы заранее;
привязывать платежи к месяцам;
не задерживать оплату;
Спикер добавила, что практически любая ошибка может привести к потере вычета. И еще — что «любой внеплановый платеж ломает месяц», он же — налоговый период по АУСН.
При этом на АУСН нет переноса расходов и корректировок позже. То есть если не успели учесть расход — вычет потерян.
Наличные расходы должны идти только через кассу.
Чтобы расход приняли, должен быть пробит чек с признаком «расход». А без чека — расход не существует.
Инесса Мальцева также обратила внимание, что расходы должны быть в ЛК ФНС:
до 5-7 числа (в идеале);
15 число (к
райний срок).
Если позже заявить расход, ФНС уже посчитает налог.
