❗ На АУСН планировать расходы лучше заранее

Для расчета налога по АвтоУСН налоговая берет данные о расходах, в основном, от уполномоченных банков.

В ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Инесса Мальцева — финансист 25 лет, основатель и руководитель бухгалтерской компании ANDROMEDA 17 лет, председатель Совета директоров GlobalFinance 2, топ-тренер международной бизнес-школы, автор новейшей методики ведения бизнеса на аутсорсинге бухгалтерии, основатель онлайн-школы «Я Аутсорсер» — рассказала важные нюансы планирования расходов на АУСН.

Так, при объекте «доходы минус расходы» (ставка налога 20%) важно:

планировать расходы заранее;

привязывать платежи к месяцам;

не задерживать оплату;

Спикер добавила, что практически любая ошибка может привести к потере вычета. И еще — что «любой внеплановый платеж ломает месяц», он же — налоговый период по АУСН.

При этом на АУСН нет переноса расходов и корректировок позже. То есть если не успели учесть расход — вычет потерян.

Наличные расходы должны идти только через кассу.

Чтобы расход приняли, должен быть пробит чек с признаком «расход». А без чека — расход не существует.

Инесса Мальцева также обратила внимание, что расходы должны быть в ЛК ФНС:

до 5-7 числа (в идеале);

15 число (к райний срок).

Если позже заявить расход, ФНС уже посчитает налог.