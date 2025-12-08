💲 Курс доллара, евро и юаня на 28 ноября 2025 года

На 8 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 76 рублей, курс евро — 88,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 8 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 76,0937 рубля Евро 88,7028 рубля Юань 10,7328 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 8 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Эксперты не ждут, что рубль ослабнет до конца 2025 года. Доллар в декабре будет стоить 75-80 рублей. 5 декабря 2025 года впервые с 11 мая 2023 года на Forex курс доллара упал ниже 75 рублей.

