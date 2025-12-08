💲 Курс доллара, евро и юаня на 28 ноября 2025 года
Банк России установил курс доллара США 76 рублей, евро стоит 88,7.
На 8 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 76 рублей, курс евро — 88,7.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 8 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,0937 рубля
Евро
88,7028 рубля
Юань
10,7328 рубля
Эксперты не ждут, что рубль ослабнет до конца 2025 года. Доллар в декабре будет стоить 75-80 рублей. 5 декабря 2025 года впервые с 11 мая 2023 года на Forex курс доллара упал ниже 75 рублей.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
