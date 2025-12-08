Вход на Госуслуги по СМС отменят

Одноразовый код для входа на Госуслуги будут присылать в мессенджере МАХ.

Минцифры хочет постепенно отказаться от подтверждения входа на сайт Госуслуг через СМС. Пока это касается только входа на Госуслуги через мобильные устройства, сообщило министерство.

Причиной назвали случаи мошенничества, когда пользователи передают злоумышленникам СМС-коды для входа на портал.

Поэтому предлагается оставить такие варианты второго фактора защиты:

одноразовый код в мессенджере МАХ;

одноразовый код из специального приложения;

по биометрии;

СМС — только для пользователей десктопной версии Госуслуг.

Минцифры заявляет, что у кода в МАХ будет защита от социальной инженерии.

«Перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение — он не выдаст код и предупредит об опасности. Подключить в качестве второго фактора защиты одноразовый код в МАХ можно на баннере при входе на портал или в приложение “Госуслуги”», — говорится в сообщении.

В разделе «Безопасность» можно выбрать другие варианты – одноразовый код из приложения на или вход по биометрии.

Вводить логин, пароль и второй фактор защиты при каждом входе в мобильное приложение «Госуслуги» не придется — сессия длится 6 месяцев, напомнило Минцифры.