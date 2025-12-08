Мосбиржа начала открывать счета типа «Ин» с 8 декабря 2025 года
Иностранные инвесторы с 8 декабря 2025 года могут открывать на Мосбирже счета типа «Ин».
«Участники клиринга на Московской бирже смогут открывать клиентам-нерезидентам, соответствующим положениям Указа, собственные счета "Ин", клиентские счета и счета доверительного управления», — сказано на сайте торговой площадки.
Иностранцам доступны анонимные сделки со всеми российскими акциями, облигациями и паями фондов с расчетами Т+1, а также с производными финансовыми инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов. Также нерезиденты могут заключат сделки репо, размещать депозиты с центральным контрагентом и участвовать в первичном размещении ценных бумаг.
Денежные средства можно переводить только между счетами типа «Ин». Брокеры и управляющие компании должны вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, а банки будут обмениваться информацией об операциях по новым счетам.
