Приложение Сбера снова появилось в App Store

Чтобы пользователи iPhone получили доступ к новым функциям, Сбербанк рекомендует уже сейчас скачать предложение «Финансы онлайн», иначе его могут удалить из App Store.

В App Store стало доступно для скачивания приложение Сбербанка «Финансы онлайн». Это свежая версия для пользователей iPhone.

В приложении есть обновление «Вжух», которое позволяет платить смартфоном даже при плохом мобильном интернете или его отсутствии.

В разделах «Дом», «Авто» и «Близкие» можно оплачивать ЖКУ, страховки, штрафы, а также заправлять автомобиль за бонусы «Спасибо» или организовывать совместные расчеты для семейных трат. Об этом сказано в телеграм-канале банка.

Также для пользователей работает ИИ-помощник ГигаЧат. Он найдет ответ на любой вопрос, с ним можно обсуждать сложные финансовые темы.

В прошлый раз новое приложение iPhone продержалось в App Store около 11 часов, поэтому банк рекомендует установить обновление как можно быстрее.