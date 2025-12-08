Приложение Сбера снова появилось в App Store
В App Store стало доступно для скачивания приложение Сбербанка «Финансы онлайн». Это свежая версия для пользователей iPhone.
В приложении есть обновление «Вжух», которое позволяет платить смартфоном даже при плохом мобильном интернете или его отсутствии.
В разделах «Дом», «Авто» и «Близкие» можно оплачивать ЖКУ, страховки, штрафы, а также заправлять автомобиль за бонусы «Спасибо» или организовывать совместные расчеты для семейных трат. Об этом сказано в телеграм-канале банка.
Также для пользователей работает ИИ-помощник ГигаЧат. Он найдет ответ на любой вопрос, с ним можно обсуждать сложные финансовые темы.
В прошлый раз новое приложение iPhone продержалось в App Store около 11 часов, поэтому банк рекомендует установить обновление как можно быстрее.
что-то много у них приложений стало, никакой гарантии, что не фейковые