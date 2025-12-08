Налоговики закрыли одну из фирм Филиппа Киркорова

Из ЕГРЮЛ исключили компанию «Филипп Киркоров корпорейшен» за недостоверные сведения в реестре.

Налоговая заблокировала счета ООО «Филипп Киркоров корпорейшен» и закрыла компанию.

Организация была зарегистрирована в 2019 году и занималась деятельностью в сфере исполнительских искусств.

В июне 2025 года налоговики приняли решение об исключении фирмы из ЕГРЮЛ, а 18 сентября его привели в исполнение. Причина — наличие недостоверных сведений о компании. Об этом пишут «РИА Новости».

Кроме того, у организации остались заблокированными банковские счета из-за того, что в налоговую не сдавали декларации.

Судебные приставы открыли три исполнительных производства, два из которых касаются «иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц», а еще одно — взыскание госпошлины. Общая сумма долгов — 68,2 тыс. рублей.

Кроме этой компании, у певца Филиппа Киркорова есть организация, которая продает одежду. С 2021 года ФНС неоднократно приостанавливала операции по ее счетам из-за несдачи отчетности. Также у компании «Филл фо ю» есть небольшой долг в 5,4 тыс. рублей.

