Чтобы комфортно работать с 2026 году, селлерам нужно изменить учет и налогообложение

Узнайте, как селлеру работать с НДС в 2026 году и адаптируйте учет, режим налогообложения и взаимодействие с платформами в условиях новых налоговых правил.

2026 год — переломный момент для селлеров маркетплейсов: ставка НДС поднимется до 22%, изменится порог для применения НДС на УСН, а маркетплейсы получат статус полномочных налоговых агентов.

На бесплатном вебинаре «НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН» вы узнаете, как разобраться с новыми правилами, понять особенности учета доходов селлеров и обязанности маркетплейсов по передаче данных в налоговые органы. Он состоится уже завтра — 9 декабря в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Ставки НДС-2026 для ОСНО и УСН. Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах. Внесение счетов-фактур и УПД и их отражение в книге продаж. НДС на ОСНО и на УСН: формирование налогооблагаемой базы.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 9 декабря в 11:00 мск!