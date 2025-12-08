Кабмин выделит больше 500 млн рублей на подготовку кадров для агропромышленного комплекса

Регионам, которым нужны дополнительные деньги на обучение работников в сфере АПК, направят дополнительное финансирование.

В 2025 году регионы получат дополнительное финансирование в размере 547,6 млн рублей. Эти средства нужно потратить на подготовку кадров для агропромышленного комплекса (АПК).

Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение правительства от 5 декабря 2025 года № 3631-р.

«Государством, в частности, субсидируются целевое обучение студентов агровузов, расходы на оплату их проживания, а также стимулирующие выплаты специалистам ключевых проектов в АПК», — сказано на сайте кабмина.

Дополнительное финансирование получат Башкирия, Бурятия, Татарстан, а также Пензенская и Смоленская области.