Минфин: расходы для налога на прибыль должны говорить о намерениях получить экономический эффект

Расходами признаются обоснованные затраты, а обоснованность оценивается с учетом намерений налогоплательщика получить экономический эффект.

В письме от 13.11.2025 № 03-03-06/3/109641 Минфин рассказал, как учитывать расходы и оценивать их обоснованности в целях налога на прибыль.

Согласно п. 1 ст. 252 НК, налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов, кроме расходов, указанных в ст. 270 НК.

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты или предусмотренные ст. 265 НК убытки налогоплательщика.

Следовательно, можно учитывать в составе расходов для налога на прибыль затраты, если они соответствуют критериям ст. 252 НК.

При этом обоснованность расходов должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности, подчеркнуло ведомство.

