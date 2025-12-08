Премиум 8016 Мобильная
В Архангельской области появится студенческий кластер мирового уровня

Кабмин направит 2 млрд рублей на софинансирование строительства студенческого кластера «Арктическая звезда».

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 2 декабря 2025 года № 3571-р, по которому на создание студенческого кластера «Арктическая звезда» в Архангельской области выделят 2 млрд рублей.

Средства направят в бюджет Архангельской области на условиях софинансирования до конца 2025 года.

Общая площадь зданий кампуса будет 125 тыс. кв. м. В нем построят несколько разноэтажных научно-образовательных блоков с учебными аудиториями, лабораториями и другими помещения для научно-прикладных исследований. Там смогут заниматься около 300 студентов.

«Программа создания в России сети кампусов мирового уровня была запущена четыре года назад по инициативе Президента. На сегодняшний день введены в эксплуатацию 29 кампусов, а до конца года будут запущены еще четыре», — сказано на сайте кабмина.

Деятельность «Арктической звезды» будет сосредоточена на ключевых сферах региона: судостроение, развитие перевозок по Северному морскому пути, освоение природных ресурсов.

Автор

VK Tech
