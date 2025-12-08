💥 Рекорд: Кубань стала лидером 2025 по числу новых компаний в сфере гостиничного бизнеса
С декабря 2021 по декабрь 2025 года в Краснодарском крае открыли 4 048 компаний в сфере гостеприимства. Этот показатель стал рекордным.
По данным сервиса «Контур.Фокус», больше всего регистраций пришлось на 2024 год, тогда на Кубани появилось 1 115 новых компаний. Об этом пишут «РИА Новости».
Всего в регионе работает 4 575 организаций, которые предоставляют места для временного проживания.
Второе место в рейтинге заняла Москва, где за четыре года в сфере гостиничного бизнеса появилось 2 043 компании. На третьем месте — Санкт-Петербург (+ 1 033 организаций).
Также в пятерку лидеров попал Крым, где работает 1 542 компании и Башкортостан (914).
☀️ Конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!
Краснодар — родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.
Спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях.
Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.
Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась.
Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет! Купить билет
Начать дискуссию