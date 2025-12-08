💥 Рекорд: Кубань стала лидером 2025 по числу новых компаний в сфере гостиничного бизнеса

Предприниматели Краснодарского края зарегистрировали больше всех компаний, которые предоставляют услуги по временному проживанию.

С декабря 2021 по декабрь 2025 года в Краснодарском крае открыли 4 048 компаний в сфере гостеприимства. Этот показатель стал рекордным.

По данным сервиса «Контур.Фокус», больше всего регистраций пришлось на 2024 год, тогда на Кубани появилось 1 115 новых компаний. Об этом пишут «РИА Новости».

Всего в регионе работает 4 575 организаций, которые предоставляют места для временного проживания.

Второе место в рейтинге заняла Москва, где за четыре года в сфере гостиничного бизнеса появилось 2 043 компании. На третьем месте — Санкт-Петербург (+ 1 033 организаций).

Также в пятерку лидеров попал Крым, где работает 1 542 компании и Башкортостан (914).