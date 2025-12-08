С 1 февраля 2026 года изменятся правила семейной ипотеки

Можно будет взять только одну ипотеку на семью. Оформить жилье на родственника и перепродать не получится.

С 1 февраля 2026 года меняются правила предоставления семейной ипотеки. Будет введен принцип одна семейная ипотека на семью, пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Новые критерии делают программу более адресной и защищенной от злоупотреблений. Вводится принцип одна семейная ипотека на одну семью», — заявил депутат.

С февраля муж и жена смогут оформить льготный кредит только совместно. До этого супруги могли брать по льготному кредиту каждый на себя, удваивая объем льготы. Теперь это не доступно.

«Кроме того, закрываются так называемые "донорские схемы". Речь идет о случаях, когда льготную ипотеку оформляли на одного из родственников или знакомых, а квартиру затем быстро перепродавали. Такие операции превращали социальную программу в инструмент для заработка. С 2026 года жилье должно покупаться именно той семьей, которая имеет право на участие в программе и реально планирует в нем жить», — добавил Якубовский.

Но возможность привлекать созаемщиков сохраняется, если доходов семьи недостаточно. Это важно для тех, кто не проходит по банковским требованиям без помощи родителей или близких.

Базовые параметры программы сохранились. Ставка остается льготной. Первоначальный взнос — от 20%. Лимит кредита – до 6 млн рублей в большинстве регионов и до 12 млн в мегаполисах. Возможность комбинировать льготную и рыночную часть кредита тоже сохраняется, уточнил парламентарий.

По его мнению, поменяли не условия доступности, а фильтры. То есть льгота останется для тех семей, которые действительно покупают жилье для проживания с детьми. Это снизит число спекулятивных сделок и стабилизирует рынок, уверен Якубовский.