🥗 Назвали самый дорогой из традиционных салатов на Новый год-2026

«Оливье» на четырех человек обойдется в 576 рублей.

По данным Росстата, самым дорогим из традиционных новогодних салатов оказался «Оливье», а самым дешевым – «Столичный».

Так, на 4 порции «Оливье» придется потратить 576 рублей. В рецепт входит 400 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, 200 г майонеза, четыре яйца, 400 г картофеля, 200 г моркови и 100 г репчатого лука.

На втором месте — салат «Мимоза»: 295 рублей. Для его приготовления понадобится 250 г рыбных консервов, 350 г картофеля, пять яиц, 250 г моркови и по 150 г лука и майонеза.

«Селедка под шубой» обойдется в 291 рубль за четыре порции. Для салата потребуется 350 г сельди, два яйца, 400 г картофеля, 300 г свеклы, 200 г моркови, 100 г репчатого лука и 300 г майонеза.

Самый недорогой салат — «Столичный». Его приготовление обойдется в 269 рублей. Для него нужны 450 г курицы, 300 г картофеля, три яйца, по 150 г моркови, соленых огурцов и зеленого горошка и еще 100 г майонеза.

Ранее аналитический центр АКОРТ посчитал, что набор продуктов для «Оливье» за 2025 год подорожал на 2%, и приготовление салата обойдется в 363 рубля.