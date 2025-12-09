Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных и сократить нелегальную занятость

Президент просит действовать грамотно и не создавать ограничений для экономического роста.

Владимир Путин призвал сократить нелегальную занятость и усилить контроль за обращением наличных денег в рамках борьбы с теневым сектором в экономике.

Также он требует устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, в цифровом пространстве, но делать это без «массовых набегов».

«Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан РФ, усилить контроль за обращением наличных денег», — заявил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 8 декабря 2025 года.

При этом он призывает действовать грамотно и не создавать ограничений для экономического роста.