Путин заявил, что повышение НДС наведет порядок на оптовых, розничных и цифровых рынках

Власти будут следить за тем, чтобы с ростом налоговой нагрузки в 2026 году предприниматели не уходили в тень, а работали честно.

Президент Владимир Путин призвал властей следить за тем, чтобы в связи с повышением НДС в 2026 году бизнес не уходил в тень, а работал легально.

«Речь о том, чтобы устранить, как сказал, незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве <…> Здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста», — сказал Владимир Путин.

Также он добавил, что предприниматели, которые добросовестно ведут свои дела, должны получить больше возможностей для развития и ощутимую выгоду от обеления рынка. Плюс для государства и общества будет в том, что вырастут поступления в бюджеты разных уровней.