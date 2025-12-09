За незаконные майнинг и кредитование введут уголовную ответственность

Оборот цифровой валюты урегулируют законодательно, а за нарушения будет административная и уголовная ответственность.

За незаконный майнинг могут ввести уголовную ответственность. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Законодательно урегулируем вопрос оборота цифровой валюты, а также установим административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовную ответственность за незаконный майнинг», — сказал Новак.

По его словам, также ужесточат ответственность вплоть до уголовной для лиц, незаконно осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских кредитов.