🏢 Новостройки стали на 84% дороже вторичного жилья

В ЦФО разница между ценами на новое и вторичное жилье составила 84%, а по всей России — 61%.

В третьем квартале 2025 года разрыв цен на новые и готовые квартиры в Центральном федеральном округе (ЦФО) достиг 84%.

Если стоимость квадратного метра в новостройке составила в среднем 300 тыс. рублей, то на вторичном рынке — 163 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

По всей России средний разрыв цен на жилье достиг 61% и продолжает увеличиваться за счет роста стоимости новостроек.

В октябре 2025 года 76% всех выдач ипотеки пришлись на программы господдержки. Чаще всего клиенты брали семейную ипотеку, по которой за месяц выдачи выросли на 21,5% — до 329 млрд рублей. Почти весь такой спрос идет на новостройки. Это позволяет застройщикам держать высокий ценник.

Гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев объяснил, что работа девелоперов перестает окупаться: стройматериалы дорожают, кредиты брать невыгодно. Не исключено, что в 2026 году цены еще подскочат на 30-40%.

«При снижении ставки конкурентоспособность вторички на рынке будет расти, соответственно, наблюдаемый сейчас разрыв цен уменьшится», — сказали представители сервиса Сбербанка «Домклик».

Также эксперты добавили, что Центробанк в свою оценку включает вторичное жилье советской постройки, у которого доля на рынке 60%. При этом, если сравнивать с новостройками дома, построенные за последние 10 лет, разрыв будет 5%. Фактически первичное жилье не падает в цене на 60-80% сразу после продажи.

Эксперты считают, что после первого квартала 2026 года цены на готовое жилье могут вырасти на 5-7%. На это повлияет снижение ключевой ставки и, как следствие, доступность кредитов.