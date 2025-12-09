Как пройти налоговую проверку от первого требования до подписания акта

Уже сегодня, 9 декабря 2025 года, эксперт проведет мастер-класс по сопровождению выездной налоговой проверки.

9 декабря 2025 года в 15:00 мск состоится мастер-класс «Сопровождение выездной налоговой проверки: от первого требования до подписания акта».

Участников ждет пошаговое погружение в процедуру ВНП с акцентом на действия налогоплательщика и его представителя на каждом этапе.

Мастер-класс проходит в рамках курса профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» с преподавателем курса и одним из ведущих налоговых консультантов страны. Однако вы можете прийти на него отдельно, вне курса.

На мастер-классе рассмотрим:

Назначение ВНП. Подготовка к проверке: сбор документов, внутренние инструкции, назначение ответственных. Тактика поведения при общении с инспекторами: что можно, что нельзя, как фиксировать нарушения. Работа с требованиями: сроки, форма ответов, оспаривание незаконных запросов. Допросы и выемки: права и обязанности, запись, присутствие налогового консультанта. Подготовка возражений на акт: структура, доказательства, ссылки на практику.

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

Ждем вас на мастер-классе сегодня в 15:00 мск!