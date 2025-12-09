Как пройти налоговую проверку от первого требования до подписания акта
9 декабря 2025 года в 15:00 мск состоится мастер-класс «Сопровождение выездной налоговой проверки: от первого требования до подписания акта».
Участников ждет пошаговое погружение в процедуру ВНП с акцентом на действия налогоплательщика и его представителя на каждом этапе.
Мастер-класс проходит в рамках курса профессиональной переподготовки «Налоговый консультант» с преподавателем курса и одним из ведущих налоговых консультантов страны. Однако вы можете прийти на него отдельно, вне курса.
На мастер-классе рассмотрим:
Назначение ВНП.
Подготовка к проверке: сбор документов, внутренние инструкции, назначение ответственных.
Тактика поведения при общении с инспекторами: что можно, что нельзя, как фиксировать нарушения.
Работа с требованиями: сроки, форма ответов, оспаривание незаконных запросов.
Допросы и выемки: права и обязанности, запись, присутствие налогового консультанта.
Подготовка возражений на акт: структура, доказательства, ссылки на практику.
Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
Ждем вас на мастер-классе сегодня в 15:00 мск!
