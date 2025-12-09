Премиум 8016 Мобильная
Уведомления о езде без полиса ОСАГО предлагают присылать через Госуслуги

Глава Российского союза автостраховщиков предлагает в тестовом режиме рассылать уведомления с предупреждением вместо штрафов.

Для рассылки уведомлений об отсутствии полисов ОСАГО предлагается использовать Госуслуги. Такую идею высказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он предлагает при регистрации правонарушения — то есть отсутствия полиса ОСАГО — присылать соответствующее уведомление.

«Не штраф в полном варианте, до момента введения штрафов, а запускалось бы уведомление о том, что он [автовладелец] проехал под камерой и в этот момент зафиксировано отсутствие полиса по информационной системе», — сказал Уфимцев.

Он уверен, что это простимулирует водителей на приобретение полисов ОСАГО, если они их еще не приобрели в силу каких-то причин.

Также он предложил как можно быстрее завершить реализацию поправок по штрафу один раз в сутки. Этот законопроект уже принят в первом чтении.

Кроме того, он просит внедрить для ГИБДД информационную систему, которая позволит начать оформление штрафов за езду без полиса ОСАГО.

Инвентаризация перед закрытием года: что важно учесть и как технологии упрощают процесс

Приветствую вас, коллеги! Декабрь уже начался, и это значит, что пришло время, которое финансовый директор и главный бухгалтер, мягко говоря, недолюбливают. Годовая инвентаризация — это критически важный процесс, который напрямую влияет на достоверность вашей отчетности, налоговые базы и, в конечном итоге, на размер прибыли.

