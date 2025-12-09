Уведомления о езде без полиса ОСАГО предлагают присылать через Госуслуги
Для рассылки уведомлений об отсутствии полисов ОСАГО предлагается использовать Госуслуги. Такую идею высказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Он предлагает при регистрации правонарушения — то есть отсутствия полиса ОСАГО — присылать соответствующее уведомление.
«Не штраф в полном варианте, до момента введения штрафов, а запускалось бы уведомление о том, что он [автовладелец] проехал под камерой и в этот момент зафиксировано отсутствие полиса по информационной системе», — сказал Уфимцев.
Он уверен, что это простимулирует водителей на приобретение полисов ОСАГО, если они их еще не приобрели в силу каких-то причин.
Также он предложил как можно быстрее завершить реализацию поправок по штрафу один раз в сутки. Этот законопроект уже принят в первом чтении.
Кроме того, он просит внедрить для ГИБДД информационную систему, которая позволит начать оформление штрафов за езду без полиса ОСАГО.
