Какая ставка НДС при отгрузках с 2026 года – зависит от даты отгрузки, а не оплаты

При отгрузке до 1 января 2026 применяется ставка НДС 20%, а после – 22%.

Налоговики рассказали о предстоящих изменениях по НДС.

Согласно поправкам в НК, с 1 января 2026 года основная ставка НДС увеличится с 20% до 22%.

Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров – например, для продуктов питания и лекарств.

Представители налоговой разъяснили порядок расчета НДС при повышении ставки. Так, если товар отгружен до 1 января 2026 года, применяется ставка 20%, даже если оплата пришла позже. А для отгрузок после 1 января действует ставка 22%, даже если предоплату перечислили в 2025 году.

Какие формулировки можно использовать в допсоглашении к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года — смотрите в нашем разборе.

