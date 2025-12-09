Многодетные семьи смогут получить льготу на топливо
Власти собираются ввести специальные топливные карты для многодетных. С нефтяниками обсуждают, как именно будет предоставлена льгота: в виде скидки или в качестве лимита на получение бесплатных литров.
Если компании введут такую программу лояльности, им придется нанимать сотрудников для работы с многодетными и корректировать бюджеты. Источник покрытия таких затрат пока не ясен, пишут «Известия».
В частности, на АЗС нужно внедрить механизмы идентификации многодетных семей, создать возможность получения информации из соответствующих госреестров.
Сейчас крупнейшие АЗС выпускают свои карты лояльности, которые позволяют покупателям накапливать бонусы и менять их на рубли при покупке топлива или товаров в магазинах при заправках. Всего в обороте около 40-50 млн карт.
«До 75% всего розничного оборота топлива в России осуществляется при предъявлении покупателями карт лояльности», — сказал собеседник издания.
Сейчас в России 2,9 млн многодетных семей.
