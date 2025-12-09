Многодетные семьи смогут получить льготу на топливо

Пока что точные параметры поддержки многодетных не определены, но власти собираются предоставить им возможность покупать топливо выгоднее.

Власти собираются ввести специальные топливные карты для многодетных. С нефтяниками обсуждают, как именно будет предоставлена льгота: в виде скидки или в качестве лимита на получение бесплатных литров.

Если компании введут такую программу лояльности, им придется нанимать сотрудников для работы с многодетными и корректировать бюджеты. Источник покрытия таких затрат пока не ясен, пишут «Известия».

В частности, на АЗС нужно внедрить механизмы идентификации многодетных семей, создать возможность получения информации из соответствующих госреестров.

Сейчас крупнейшие АЗС выпускают свои карты лояльности, которые позволяют покупателям накапливать бонусы и менять их на рубли при покупке топлива или товаров в магазинах при заправках. Всего в обороте около 40-50 млн карт.

«До 75% всего розничного оборота топлива в России осуществляется при предъявлении покупателями карт лояльности», — сказал собеседник издания.

Сейчас в России 2,9 млн многодетных семей.