🙍 Ограничение скидок на маркетплейсах негативно повлияет на женщин-предпринимателей

Среди продавцов малого бизнеса женщины составляют до 54%. Они больше всего пострадают от запрета скидок.

Предложение ограничить скидки на маркетплейсах при использовании карт их банков может негативно сказаться на женщинах-предпринимателях.

Для многих из них такие площадки – это единственный канал продаж и основной инструмент развития бизнеса. Об этом заявила вице-президент «Опоры России», эксперт по рынку МСП Надия Черкасова.

«Это экономический бумеранг, который нанесет урон именно малому бизнесу, в первую очередь, удар по женщинам-предпринимателям, которые имеют возможность развивать свой бизнес только благодаря одному каналу продаж — через маркетплейсы», — пояснила Черкасова.

Среди продавцов малого бизнеса женщины составляют до 54%, и именно женщины совершают около 2/3 всех онлайн-покупок в России. То есть десятки миллионов потребителей напрямую пострадают от запрета скидок, добавила она.

Ожидается, что в 2025 году российский онлайн-рынок достигнет 15 трлн рублей при объеме около 8,5 млрд заказов.

Для стабильной и предсказуемой инвестиционной среды нужны единые правила для всех участников рынка, уверена Черкасова. Например, китайские маркетплейсы не отказываются от скидок, а трансформируют их – переходят к персонализированному таргетингу и индивидуальным предложениям на основе анализа данных.

Такой технологический импульс возможен только в условиях конкуренции, и создание такой среды должно быть задачей регулятора.

А односторонние запреты приведут к деградации сервисов и сокращению возможностей для конечного потребителя, считает вице-президент «Опоры России».