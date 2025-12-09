8020 ЦОК ОК АУСН - Мобильная
Декретный отпуск

👶 Отпуск по уходу за ребенком можно поделить между родителями

Родители могут уходить в декретный отпуск по очереди.

Минтруд рассказал, можно ли делить между родителями отпуск по уходу за ребенком.

«Пока ребенку не исполнится три года, отпуск по уходу может брать, написав заявление, по очереди мама, папа или другой член семьи, который будет фактически осуществлять уход за ребенком», — указало ведомство.

Но одновременно находиться в таком отпуске два человека не могут.

То есть отпуск сначала может оформить, например, мама. Когда она решит выйти на работу, отпуск может оформить папа. Если позже он тоже захочет вернуться к работе, отпуск может снова взять мама или другой член семьи.

Семья сама решает, кому и когда удобно быть в отпуске до трех лет ребенка, подчеркнул Минтруд.

Ведомство уточнило, как оформить отпуск другому члену семьи.

Один родитель выходит на работу, а другой подает своему работодателю заявление на отпуск по уходу за ребенком. К заявлению прикладывают свидетельство о рождении ребенка.

Также работодатель может запросить справку, что другой родитель сейчас не находится в декретном отпуске.

