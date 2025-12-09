Силуанов рассказал, что сделано для контроля над дефицитом бюджета в 2026 году

Для контроля над бюджетом повысили НДС и утильсбор, ввели новый технологический сбор.

В 2026 году дефицит бюджета составит 1,6% ВВП. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, власти предприняли несколько непопулярных шагов для контроля над этим показателем.

В частности – повысили ставку НДС с 20% до 22%, увеличили утильсбор, ввели новый технологический сбор для электронной промышленности и снизили порог для применения НДС на упрощенке.

Кроме того, Минфин ужесточил бюджетное правило — чтобы бюджет был защищен от внешних воздействий, рассказал Силуанов в интервью изданию «Эксперт».

Подробно разберем все изменения в бухгалтерии с 1 января 2026 года на новом курсе повышения квалификации «Налоговая реформа ー 2026: НДС, спецрежимы и новые тарифы». До 12 декабря вы можете оформить подписку Клерк.Премиум и получить наш новый курс по налоговой реформе — в подарок!

Цена подписки на полгода с курсом 12 900 руб. вместо 26 900 руб. (отдельно подписка + курс)!

Оформить подписку

С подпиской вы не только разберетесь в изменениях, но и обеспечите себя экспертной поддержкой на весь год!