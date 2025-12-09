Минфин изменил программу Дальневосточной и арктической ипотеки

Теперь льготные кредиты на покупку жилья смогут получить многодетные семьи вне зависимости от возраста родителей. По программе можно приобрести квартиру и на вторичном рынке.

Минфин расширил условия предоставления льготных кредитов по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Если раньше особые условия могли получить семьи, в которых третий и последующий ребенок родился после 1 января 2024 года, то сейчас это возрастное ограничение отменили.

Изначально льготную ипотеку могли оформить многодетные родители в возрасте до 36 лет, а теперь — кредит будет доступен вне зависимости от возраста.

«Принятые изменения помогут решить жилищный вопрос семьям, которые уже проживают в регионе или только задумываются о переезде. Кроме того, расширение программы на работников сферы образования будет способствовать привлечению и удержанию на Дальнем Востоке молодых квалифицированных специалистов», — сказал Министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, льготную ипотеку смогут получить не только учителя, но и все государственные и муниципальные работники Дальневосточного округа и Арктической зоны. Для них сняли ограничения по возрасту, должности и семейному положению.

По программе можно приобрети жилье не только в новостройке, но и на вторичном рынке. Это касается городов, где еще не строят новые многоквартирные дома, а также если число домов на этапе строительства не превышает двух зданий.

Льготные условия будут распространяться на покупку квартиры в доме, который не старше 20 лет и не находится в аварийном состоянии.