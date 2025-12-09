39% россиян собираются в новогоднее путешествие с семьей: как и что бронируют

Авито Путешествия провели опрос и выяснили, что каждый третий (39%) житель страны рассматривает возможность поехать в путешествие с семьей на Новый год. Чаще всего подобные поездки планируют люди в возрасте 25-44 лет. Результаты исследования есть в распоряжении «Клерка».

Новогодние поездки стали традицией: 16% участников опроса отправляются в совместное путешествие раз в год, а 37% — один-два раза в год.

43% принимают решение о семейных поездках самостоятельно, но чаще всего за организацию отвечают женщины (32% против 18% мужчин).

В отелях предпочитают отдыхать 37% семей, а 25% останавливаются в посуточных квартирах. Загородные дома снимают 16%, а остаются в гостях 21%.

«Треть россиян планирует отправиться в семейное путешествие на январских праздниках. Дополнительные фильтры при поиске жилья помогут провести Новый год, как запланировано: "Мгновенная бронь" — позволяет сразу получить подтверждение от собственника, а "Бесконтактное заселение" — быстро заселиться без личных встреч», — сказал директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.

48% перед бронью внимательно читают отзывы и смотрят рейтинг на проверенных площадках, 40% сравнивают стоимость с другими вариантами, 38% ищут реальные фото и видеообзоры, а 35% звонят арендаторам и уточняют детали.

Специальными платформами для бронирования пользуются 34% туристов, 23% ценят готовность принять оплату через онлайн-бронь.