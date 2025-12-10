УФНС: добровольно уточнить налоговые обязательства – выгоднее
Общественный совет при региональном УФНС обсудил новый порядок внесудебного взыскания задолженности физлиц, вступивший в силу с 1 ноября 2025 года.
По мнению налоговиков, новая норма улучшает правовой режим в пользу налогоплательщиков.
Назвали такие преимущества:
сокращение расходов на уплату судебных издержек и пени;
упрощение способов подачи возражений в налоговую через электронные сервисы ФНС и Госуслуги (срок подачи увеличен с 10 до 30 дней);
повышение уровня судебной защиты за счет рассмотрения спора в исковом, а не бесспорном приказном производстве;
исключение спорных сумм долга из сальдо ЕНС и запрет на их погашение либо взыскание до окончательного решения суда.
Также рассказали о преимуществах добровольного уточнения налоговых обязательств для предпринимателей. Это позволит избежать выездных налоговых проверок и их последствий. Кроме того, есть такие плюсы:
не будет штрафа;
не будет доначислений в ходе выездной налоговой проверки;
отсутствие дополнительных издержек;
возможность избежать уголовной ответственности по налоговым преступлениям;
отсутствие репутационных рисков;
повышение налоговой дисциплины.
Избежать негативных последствий предприниматели могут и в ходе выездных проверок – если уточнят налоговые обязательства и полностью уплатят налоги, добавили налоговики.
