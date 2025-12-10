8020 ЦОК ОК АУСН - Мобильная
УФНС: добровольно уточнить налоговые обязательства – выгоднее

Налоговики рассказали о внесудебном взыскании задолженности и плюсах уточнения налоговых обязательств.

Общественный совет при региональном УФНС обсудил новый порядок внесудебного взыскания задолженности физлиц, вступивший в силу с 1 ноября 2025 года.

По мнению налоговиков, новая норма улучшает правовой режим в пользу налогоплательщиков.

Назвали такие преимущества:

  • сокращение расходов на уплату судебных издержек и пени;

  • упрощение способов подачи возражений в налоговую через электронные сервисы ФНС и Госуслуги (срок подачи увеличен с 10 до 30 дней);

  • повышение уровня судебной защиты за счет рассмотрения спора в исковом, а не бесспорном приказном производстве;

  • исключение спорных сумм долга из сальдо ЕНС и запрет на их погашение либо взыскание до окончательного решения суда.

Также рассказали о преимуществах добровольного уточнения налоговых обязательств для предпринимателей. Это позволит избежать выездных налоговых проверок и их последствий. Кроме того, есть такие плюсы:

  • не будет штрафа;

  • не будет доначислений в ходе выездной налоговой проверки;

  • отсутствие дополнительных издержек;

  • возможность избежать уголовной ответственности по налоговым преступлениям;

  • отсутствие репутационных рисков;

  • повышение налоговой дисциплины.

Избежать негативных последствий предприниматели могут и в ходе выездных проверок – если уточнят налоговые обязательства и полностью уплатят налоги, добавили налоговики.

