УФНС: добровольно уточнить налоговые обязательства – выгоднее

Налоговики рассказали о внесудебном взыскании задолженности и плюсах уточнения налоговых обязательств.

Общественный совет при региональном УФНС обсудил новый порядок внесудебного взыскания задолженности физлиц, вступивший в силу с 1 ноября 2025 года.

По мнению налоговиков, новая норма улучшает правовой режим в пользу налогоплательщиков.

Назвали такие преимущества:

сокращение расходов на уплату судебных издержек и пени;

упрощение способов подачи возражений в налоговую через электронные сервисы ФНС и Госуслуги (срок подачи увеличен с 10 до 30 дней );

повышение уровня судебной защиты за счет рассмотрения спора в исковом , а не бесспорном приказном производстве;

исключение спорных сумм долга из сальдо ЕНС и запрет на их погашение либо взыскание до окончательного решения суда.

Также рассказали о преимуществах добровольного уточнения налоговых обязательств для предпринимателей. Это позволит избежать выездных налоговых проверок и их последствий. Кроме того, есть такие плюсы:

не будет штрафа;

не будет доначислений в ходе выездной налоговой проверки;

отсутствие дополнительных издержек;

возможность избежать уголовной ответственности по налоговым преступлениям;

отсутствие репутационных рисков;

повышение налоговой дисциплины.

Избежать негативных последствий предприниматели могут и в ходе выездных проверок – если уточнят налоговые обязательства и полностью уплатят налоги, добавили налоговики.