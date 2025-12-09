Компании смогут получить инвестиционный вычет по налогу на прибыль за помощь спортивным школам

У региональных властей появится право установить условия получения налогового вычета для бизнеса, который помогает развивать спортивные школы.

9 декабря 2025 года депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, по которому с 1 января 2026 года компании смогут получить инвестиционный вычет по налогу на прибыль, если будут оказывать поддержку спортивным школам и центрам раннего физического развития детей.

Вычет предоставят в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости переданного имущества, в том числе и денежных средств.

Региональные власти получат право в своих субъектах вводить такую меру налогового поощрения компаний. Они же определят особенности такого вычета и условия его применения.

Сейчас инвестиционный вычет предоставляют компаниям, которые помогают школам, колледжам, техникумам, вузам и детским садам.