Госдума продлила действие параллельного импорта на 2026 год

Кабмин по-прежнему будет определять список товаров, которые можно ввезти в Россию без согласия производителя.

9 декабря 2025 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, который продлит действие механизма параллельного импорта на 2026 год. Такие меры нужны, чтобы компенсировать негативное влияние западных санкций на экономику.

Параллельный импорт позволяет ввозить в РФ товары без разрешения производителя или правообладателя. Порядок действует с мая 2022 года, но сейчас его продлял еще не год. В это время правительство будет определять список товаров, разрешенных для параллельного импорта.

Также на 2026 год продлили право кабмина регулировать сроки вступления в силу нормативных актов, которые могут снизить негативные последствия санкций. Специальные нормы также будут действовать для оборота медицинских изделий и лекарств.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

