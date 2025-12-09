👍 «Клерк» запустил конструктор учетной политики на 2026 год!

Новый год близок, а значит грядут налоговые изменения и перемены в финансовой жизни бизнеса, которые нужно отразить в новой учетной политике.

На «Клерке» появился конструктор учетной политики на 2026 год. Вы можете настроить все параметры в удобном формате, а на выходе просто скачать готовый документ.

В учетной политике утверждают:

рабочий план счетов, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;

формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первички, а также формы документов для внутренней бухотчетности;

порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств;

правила документооборота и технологию обработки учетной информации;

порядок контроля за хозяйственными операциями и др. решения, необходимые для организации бухучета.

Принятая учетная политика применяется из года в год. Вносить корректировки нужно только в ситуациях, когда меняется законодательство или нормативные акты, которые регулируют бухгалтерский и налоговый учет, отчетность. Также политику пересматривают, если компания разработала новый способ ведения бухучета или условия ее деятельности существенно изменились.

