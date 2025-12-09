👍 «Клерк» запустил конструктор учетной политики на 2026 год!
В учетной политике утверждают:
рабочий план счетов, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;
формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первички, а также формы документов для внутренней бухотчетности;
порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств;
правила документооборота и технологию обработки учетной информации;
порядок контроля за хозяйственными операциями и др. решения, необходимые для организации бухучета.
Принятая учетная политика применяется из года в год. Вносить корректировки нужно только в ситуациях, когда меняется законодательство или нормативные акты, которые регулируют бухгалтерский и налоговый учет, отчетность. Также политику пересматривают, если компания разработала новый способ ведения бухучета или условия ее деятельности существенно изменились.
