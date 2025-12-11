Поездки работников в обособленные подразделения — это командировки. Но не любые

С 1 сентября 2025 года начало действовать новое Положение об особенностях направления работников в служебные командировки. Оно заменило аналогичный регламент 2008 года.

С 01.09.2025 Положение о направлении в командировку утверждено постановлением Правительства РФ от 16.04.2025 № 501.

Об этом в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» напомнила Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям и кадровому учету, кадровый консультант и аудитор, автор и преподаватель курсов по управлению персоналом, кадровому и воинскому учету.

Согласно документу, поездка работника, направляемого на основании письменного решения работодателя в командировку в обособленное подразделение командирующей организации (представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы, тоже признается командировкой.

И по-прежнему поездки работников, постоянная работа которых в пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются.