💬 Все обсуждения АУСН теперь в отдельной ветке на форуме «Клерка»
Из-за ужесточения налогового законодательства с 2026 года многие компании и ИП стали смотреть в сторону специального налогового режима АУСН.
Среди плюсов — не нужно платить НДС, сдавать отчетность, платить страховые взносы за работников и за себя (если это ИП), а также не будет взносов за директора с МРОТ.
Тема с переходом на АУСН и подводными камнями этого режима настолько горячая, что «Клерк» решил создать на форуме отдельную ветку. Там пользователи смогут получить ответы на все важные вопросы, а также поделиться личным опытом.
Приглашаем к дискуссии на тему АУСН в новый раздел форума!
