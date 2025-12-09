8020 ЦОК ОК АУСН - Мобильная
💬 Все обсуждения АУСН теперь в отдельной ветке на форуме «Клерка»

Чтобы пользователям было удобно получать информацию о специальном режиме АвтоУСН, «Клерк» выделил на форуме отдельную ветку. Вы можете быстро найти ответ на интересующие вопросы.

Из-за ужесточения налогового законодательства с 2026 года многие компании и ИП стали смотреть в сторону специального налогового режима АУСН.

Среди плюсов — не нужно платить НДС, сдавать отчетность, платить страховые взносы за работников и за себя (если это ИП), а также не будет взносов за директора с МРОТ.

Тема с переходом на АУСН и подводными камнями этого режима настолько горячая, что «Клерк» решил создать на форуме отдельную ветку. Там пользователи смогут получить ответы на все важные вопросы, а также поделиться личным опытом.

Самые обсуждаемые темы в разделе форума «Клерка» про АУСН.

Приглашаем к дискуссии на тему АУСН в новый раздел форума!

