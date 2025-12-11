👤 С 1 марта 2026 больше кадровых сведений станет гостайной
С 1 марта 2026 года Указ Владимира Путина от 17.05.2025 № 329 расширил перечень сведений, отнесенных к гостайне, утвержденный Указом от 30 ноября 1995 г. № 1203.
К государственной тайне будут относиться сведения:
о численности забронированных граждан РФ, в том числе в обычных организациях;
мобилизационных мощностях по изготовлению или ремонту
вооружения, военной техники, о создании, развитии или
сохранении этих мощностей;
о моб. мощностях по производству продукции
общего применения,
включаемой в
мобзадания,
стратегических видов сырья или материалов, о создании,
развитии или сохранении этих мощностей.
На это обратила внимание в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям и кадровому учету, кадровый консультант и аудитор, автор и преподаватель курсов по управлению персоналом, кадровому и воинскому учету.
