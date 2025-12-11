8043 ЦОК КПП Осно mobile
👤 С 1 марта 2026 больше кадровых сведений станет гостайной

Изменится перечень сведений, отнесенных указом Президента к государственной тайне.

С 1 марта 2026 года Указ Владимира Путина от 17.05.2025 № 329 расширил перечень сведений, отнесенных к гостайне, утвержденный Указом от 30 ноября 1995 г. № 1203.

К государственной тайне будут относиться сведения:

  • о численности забронированных граждан РФ, в том числе в обычных организациях;

  • мобилизационных мощностях по изготовлению или ремонту

    вооружения, военной техники, о создании, развитии или

    сохранении этих мощностей;

  • о моб. мощностях по производству продукции

    общего применения,

    включаемой в

    мобзадания,

    стратегических видов сырья или материалов, о создании,

    развитии или сохранении этих мощностей.

На это обратила внимание в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям и кадровому учету, кадровый консультант и аудитор, автор и преподаватель курсов по управлению персоналом, кадровому и воинскому учету.

Эксперт Елена Пономарева на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

