👤 С 1 марта 2026 больше кадровых сведений станет гостайной

С 1 марта 2026 года Указ Владимира Путина от 17.05.2025 № 329 расширил перечень сведений, отнесенных к гостайне, утвержденный Указом от 30 ноября 1995 г. № 1203.

К государственной тайне будут относиться сведения:

о численности забронированных граждан РФ, в том числе в обычных организациях ;

мобилизационных мощностях по изготовлению или ремонту вооружения, военной техники, о создании, развитии или сохранении этих мощностей;

о моб. мощностях по производству продукции общего применения, включаемой в мобзадания, стратегических видов сырья или материалов, о создании, развитии или сохранении этих мощностей.

На это обратила внимание в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям и кадровому учету, кадровый консультант и аудитор, автор и преподаватель курсов по управлению персоналом, кадровому и воинскому учету.