🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Эксклюзив
НДС

❓ Как исчислить НДС в переходном периоде 2025-2026 продавцу и покупателю

С 1 января 2026 года ставка НДС увеличится с 20 до 22%.
❓ Как исчислить НДС в переходном периоде 2025-2026 продавцу и покупателю

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета при Нацсовете при Президенте РФ, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор — разобрала основные ситуации, которые могут возникнуть с переходящим из 2025 в 2026 год НДС.

Что делать продавцу

Ситуация

Решение в 2025 году

Решение в 2026 году

Товар купили в 2025 году, продали в 2026 с постоплатой

Входной НДС примите к вычету по ставке 20%

Начислите НДС по ставке 22%, корректировать сумму вычета входного НДС не нужно.

Товар отгрузили в 2025 году, а счет-фактуру оформили в 2026

Начислите НДС по ставке 20% на дату отгрузки.

Дата выставления счета-фактуры значения не имеет.

Корректировать сумму ранее начисленного НДС не нужно

Товар отгрузили в 2025 году, деньги за него получили в 2026

Начислите НДС по ставке 20%

Налог не корректируйте.

Начисляйте НДС по ставке 22% только по товарам, которые отгрузите с 1 января 2026 года.

100-процентный аванс получили в 2025 году, товар отгрузили в 2026

Начислите НДС с аванса по ставке 20/120

Начислите НДС с отгрузки по ставке 22%.

Примите к вычету налог с аванса по ставке 20/120.

Частичный аванс получили в 2025 году, товар отгрузили в 2026 и тогда же получили от покупателя остаток оплаты

Начислите НДС с аванса по ставке 20/120

Начислите НДС по ставке 22% при отгрузке.

С частичного аванса, полученного в 2025 г., примите налог к вычету по ставке 20/120.

На постоплату, полученную после отгрузки, НДС не начисляйте.

Что делать покупателю

Ситуация

Решение в 2025 году

Решение в 2026 году

100-процентный аванс заплатили в 2025 году, товар отгрузили в 2025, а приняли на учет в 2026 году

НДС с аванса примите к вычету по ставке 20/120

Входной НДС по отгрузочным документам примите к вычету по ставке 20%.

Даты принятия товаров на учет значения не имеет.

Вычет НДС с аванса восстановите по ставке 20/120.

100-процентный аванс заплатили в 2025 году, поставщик отгрузил товар в 2026

НДС с аванса примите к вычету по ставке 20/120

Входной НДС по отгрузочным документам примите к вычету по ставке 22%.

Вычет НДС с аванса восстановите по ставке 20/120.

Товар приняли на учет в 2025 году, оплатили его в 2026

Входной НДС примите к вычету по ставке 20%

В платежке укажите ставку НДС 20% на дату отгрузки.

Вычет входного НДС не корректируйте.

Частичный аванс перечислили в 2025 году, товар отгрузили в 2026 и тогда же оплатили остаток

НДС с аванса примите к вычету по ставке 20/120

Входной НДС по отгрузочным документам примите к вычету по ставке 22%.

Вычет НДС с аванса восстановите по ставке 20/120.

В платежке на перечисление постоплаты укажите ставку НДС 22%, которая действовала на дату отгрузки.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет