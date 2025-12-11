❓ Как исчислить НДС в переходном периоде 2025-2026 продавцу и покупателю
На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета при Нацсовете при Президенте РФ, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор — разобрала основные ситуации, которые могут возникнуть с переходящим из 2025 в 2026 год НДС.
Что делать продавцу
Ситуация
Решение в 2025 году
Решение в 2026 году
Товар купили в 2025 году, продали в 2026 с постоплатой
Входной НДС примите к вычету по ставке 20%
Начислите НДС по ставке 22%, корректировать сумму вычета входного НДС не нужно.
Товар отгрузили в 2025 году, а счет-фактуру оформили в 2026
Начислите НДС по ставке 20% на дату отгрузки.
Дата выставления счета-фактуры значения не имеет.
Корректировать сумму ранее начисленного НДС не нужно
Товар отгрузили в 2025 году, деньги за него получили в 2026
Начислите НДС по ставке 20%
Налог не корректируйте.
Начисляйте НДС по ставке 22% только по товарам, которые отгрузите с 1 января 2026 года.
100-процентный аванс получили в 2025 году, товар отгрузили в 2026
Начислите НДС с аванса по ставке 20/120
Начислите НДС с отгрузки по ставке 22%.
Примите к вычету налог с аванса по ставке 20/120.
Частичный аванс получили в 2025 году, товар отгрузили в 2026 и тогда же получили от покупателя остаток оплаты
Начислите НДС с аванса по ставке 20/120
Начислите НДС по ставке 22% при отгрузке.
С частичного аванса, полученного в 2025 г., примите налог к вычету по ставке 20/120.
На постоплату, полученную после отгрузки, НДС не начисляйте.
Что делать покупателю
Ситуация
Решение в 2025 году
Решение в 2026 году
100-процентный аванс заплатили в 2025 году, товар отгрузили в 2025, а приняли на учет в 2026 году
НДС с аванса примите к вычету по ставке 20/120
Входной НДС по отгрузочным документам примите к вычету по ставке 20%.
Даты принятия товаров на учет значения не имеет.
Вычет НДС с аванса восстановите по ставке 20/120.
100-процентный аванс заплатили в 2025 году, поставщик отгрузил товар в 2026
НДС с аванса примите к вычету по ставке 20/120
Входной НДС по отгрузочным документам примите к вычету по ставке 22%.
Вычет НДС с аванса восстановите по ставке 20/120.
Товар приняли на учет в 2025 году, оплатили его в 2026
Входной НДС примите к вычету по ставке 20%
В платежке укажите ставку НДС 20% на дату отгрузки.
Вычет входного НДС не корректируйте.
Частичный аванс перечислили в 2025 году, товар отгрузили в 2026 и тогда же оплатили остаток
НДС с аванса примите к вычету по ставке 20/120
Входной НДС по отгрузочным документам примите к вычету по ставке 22%.
Вычет НДС с аванса восстановите по ставке 20/120.
В платежке на перечисление постоплаты укажите ставку НДС 22%, которая действовала на дату отгрузки.
Начать дискуссию