❓ Как исчислить НДС в переходном периоде 2025-2026 продавцу и покупателю

Решение в 2026 году

Решение в 2025 году

Вычет НДС с аванса восстановите по ставке 20/120.

Даты принятия товаров на учет значения не имеет.

Входной НДС по отгрузочным документам примите к вычету по ставке 20%.

НДС с аванса примите к вычету по ставке 20/120

100-процентный аванс заплатили в 2025 году, товар отгрузили в 2025, а приняли на учет в 2026 году

Вычет НДС с аванса восстановите по ставке 20/120.

Входной НДС по отгрузочным документам примите к вычету по ставке 22% .

НДС с аванса примите к вычету по ставке 20/120

100-процентный аванс заплатили в 2025 году, поставщик отгрузил товар в 2026

В платежке укажите ставку НДС 20% на дату отгрузки.

Входной НДС примите к вычету по ставке 20%

Товар приняли на учет в 2025 году, оплатили его в 2026

Частичный аванс перечислили в 2025 году, товар отгрузили в 2026 и тогда же оплатили остаток

НДС с аванса примите к вычету по ставке 20/120