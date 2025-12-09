У Росфинмониторинга будет доступ к переводам по СБП

Финразведка начнет напрямую у НСПК получать информацию о переводах по Системе быстрых платежей, QR-кодам и картам «Мир».

9 декабря 2025 года Госдума в окончательном чтении приняла правительственный закон, по которому у Росфинмониторинга появится доступ к информации о денежных переводах по Системе быстрых платежей (СБП).

Также финразведка сможет запрашивать информацию о платежах по QR-кодам и картам «Мир».

Взаимодействие с Национальной системой платежных карт (НСПК) будет бесплатным, при этом НСПК не имеет права разглашать факт передачи данных.

Порядок и сроки обмена информацией предстоит определить Центробанку.

Изменение позволит снизить нагрузку на банки, поскольку им будут отправлять меньше «веерных» запросов со стороны Росфинмониторинга.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.