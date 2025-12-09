У Росфинмониторинга будет доступ к переводам по СБП
9 декабря 2025 года Госдума в окончательном чтении приняла правительственный закон, по которому у Росфинмониторинга появится доступ к информации о денежных переводах по Системе быстрых платежей (СБП).
Также финразведка сможет запрашивать информацию о платежах по QR-кодам и картам «Мир».
Взаимодействие с Национальной системой платежных карт (НСПК) будет бесплатным, при этом НСПК не имеет права разглашать факт передачи данных.
Порядок и сроки обмена информацией предстоит определить Центробанку.
Изменение позволит снизить нагрузку на банки, поскольку им будут отправлять меньше «веерных» запросов со стороны Росфинмониторинга.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
