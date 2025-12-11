Эксперт объяснила, от чего зависит выбор правильной ставки НДС при УСН

Упрощенец вправе выбрать пониженную ставку НДС 5% либо 7% без права на вычеты или общую 22% с 2026 года (10%).

Ставку НДС следует выбирать в зависимости от размера вычетов в среднем по году. Об этом в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказала Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по Оренбургской области, автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей, аккредитованный Минэком.

Спикер привела такую таблицу:

Доля вычетов Ставка НДС 22% Ставка НДС 5% Более 74% Выгодно Не выгодно Менее 74% Не выгодно Выгодно

Оксана Каверина напомнила, что отдельное уведомление о выборе ставки подавать не надо, ее нужно указать в первичных учетных документах, счетах-фактурах и декларации НДС. Также придется переоформить отображение фискальных данных по кассе.

Подробнее о том, как вести учет на УСН в 2026 году и заполнять декларацию по новым требованиям, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Мы обновили программу и добавили уроки по учету НДС на УСН в 2026 году и составлению допсоглашений 2025-2026 гг.

Цена со скидкой 69 %: 9 900 ₽ вместо 31 790 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.