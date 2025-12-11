Эксперт объяснила, от чего зависит выбор правильной ставки НДС при УСН
Ставку НДС следует выбирать в зависимости от размера вычетов в среднем по году. Об этом в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказала Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по Оренбургской области, автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей, аккредитованный Минэком.
Спикер привела такую таблицу:
Доля вычетов
Ставка НДС 22%
Ставка НДС 5%
Более 74%
Выгодно
Не выгодно
Менее 74%
Не выгодно
Выгодно
Оксана Каверина напомнила, что отдельное уведомление о выборе ставки подавать не надо, ее нужно указать в первичных учетных документах, счетах-фактурах и декларации НДС. Также придется переоформить отображение фискальных данных по кассе.
