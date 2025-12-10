8018 ЦОК ОК БСН - Мобильная
Трудовые отношения

🕝 Депутаты предлагают сократить рабочий день до шести часов

Для отдельных категорий работников и вредных условий труда предусмотрена 24-часовая рабочая неделя.

Депутаты от КПРФ предлагают сократить рабочий день до 6 часов. Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

«Цель проекта федерального закона <…> является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели)», — указали авторы инициативы.

Также предусмотрено пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников – до 16 лет, от 16 до 18 лет, инвалидов I и II групп, женщин, работников сельской местности, педагогов, а также для вредных или опасных условий труда.

Для таких работников продолжительность рабочего времени составит не более 24 часов в неделю.

Принятие законопроекта увеличит производительность труда, обеспечит рост уровня жизни, уменьшит уровень стресса и выгорания у сотрудников, снизит уровень заболеваемости и сократит число больничных, а также позволит работникам уделять внимание дополнительному профессиональному образованию.

Также люди смогут проводить освободившееся время с семьей, что благотворно скажется на демографической ситуации, уверены депутаты.

Депутат Юрий Афонин добавил, что большинство россиян перегружено работой.

«С момента принятия закона, ограничившего продолжительность рабочей недели 40 часами, прошло уже больше 30 лет, и все это время научно-технический прогресс не стоял на месте: выросла производительность труда, развиваются автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта. Поэтому 30 часов – это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека», — заявил он.

А работа сверх 30 часов в неделю должна оплачиваться как сверхурочный труд. Это поднимет средний уровень зарплат в стране и поддержит рост экономики, уверен депутат.

  • Надежда

    пусть сделаю так если семейный человек уходил раньше в течении года и у него ребенок не родился, то по истечении пусть отрабатывает эти часы

